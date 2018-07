Ladri acrobati al settimo piano: scappano calandosi con una tv. Abitare “in vetta” non salva dalle incursioni dei malviventi. Ne sanno purtroppo qualcosa i residenti di un condominio di Cormano.

Ladri acrobati in azione

Sono tre gli appartamenti visitati nell’arco di una sola notte (tra giovedì e venerdì) e all’interno di uno stesso complesso residenziale in via Piero della Francesca. A indagare sui furti sono i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Uno dei tre immobili si trova addirittura al settimo piano. Gli altri due, invece, “solo” al quinto.

Via monili in oro, denaro e pure un televisore

I ladri si sono arrampicati fino ai piani “prescelti” utilizzando grondaie e tubature in vista. Per accedere negli appartamenti hanno forzato le portefinestre dei balconi. Una volta dentro hanno prelevato tutto ciò che potesse avere un valore: monili in oro, denaro contante e – in uno degli appartamenti in questione – pure una tv.