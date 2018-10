Ladri al campo sportivo, furto sventato

Ladri, campo sportivo

Vince il sistema di sicurezza

Ci hanno provato ancora una volta e di nuovo l’incursione è servita solo a dimostrare l’efficacia del sistema di sicurezza. E’ quanto hanno sperimentato i ladri che poco dopo la mezzanotte di mercoledì 26 settembre hanno aperto un varco nella recinzione del centro sportivo di via Garibaldi e si sono introdotti nell’area con l’obiettivo di accedere all’interno del bar.

Messi in fuga prima di rubare

Hanno però appena fatto in tempo a rimuovere alcuni pannelli di plastica per aprirsi un passaggio, poi hanno dovuto scappare a mani vuote: perché l’allarme è entrato in funzione, collegato alla centrale di Mozzate di SicurSeprio, da anni ormai convenzionato con l’Union calcio Cairate. In pochi istanti due auto della sicurezza sono state sul posto, con gli agenti che hanno colto sul fatto i malviventi, subito fuggiti dal varco nella recinzione e poi nei boschi, dove hanno fatto disperdere le loro tracce.

Almeno 5 incursioni recenti

Salvata la tv del bar e i registratori di cassa, le uniche cose di valore che si presume i ladri avessero puntato per l’ennesima volta. Mentre restano i danni alla rete tagliata e ai pannelli divelti. Sono almeno 5 le tentate o riuscite incursioni negli ultimi anni.