Ladri al campo trial Cesarino Monti: ennesima brutta sorpresa per i gestori della struttura sportiva di Lazzate che, questa mattina, hanno fatto i conti con le conseguenze del quarto furto in un solo anno.

Ladri al campo trial: ingenti i danni

I ladri hanno divelto la porta d’ingresso staccandola dal muro di cemento armato e, una volta all’interno, hanno rotto tutto quello che hanno trovato sul loro cammino. Non contenti, hanno poi rubato alcune attrezzature conservate all’interno del campo e necessarie per lo svolgimento delle varie attività sportive e non solo. I gestori della struttura dedicata al senatore Cesarino Monti, in via Carducci, sono però purtroppo abituati alle irruzioni dei ladri: si tratta infatti del quarto episodio subito in un solo anno. La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook del Moto Club cittadino.

