Ladri tentato il colpo alla sala slot di via IV Novembre a Uboldo, ma il tempestivo intervento dei carabinieri li ha fatti scappare.

Ladri tentano il colpo, ma scatta l’allarme

Hanno tentato di mettere a segno un colpo alla sala slot di via IV Novembre ma l’arrivo dei carabinieri ha messo in fuga i ladri e mandato all’aria i loro piani. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Hanno atteso la chiusura del locale e poi verso le 3 sono entrati in azione. Hanno forzato la porta, ma una volta riusciti a entrare nella sala slot è scattato il sistema di allarme.

L’intervento dei carabinieri li ha messi in fuga

Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Grazie al tempestivo intervento della gazzella i ladri hanno desistito dal loro piano e si sono dati alla fuga. I militari hanno quindi avviato le ricerche in tutta la zona per riuscire a individuare i malviventi che però nel frattempo avevano fatto perdere le tracce. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della sala, che sono al vaglio deli inquirenti