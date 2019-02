Incursione dei ladri alla scuola materna di Gurone a Malnate, via un computer.

Ladri alla scuola materna

Scuola “ripulita” dai ladri a Gurone. I banditi hanno agito nel finesettimana, a Gurone, portandosi via un computer in dotazione alla scuola e utilizzati per la didattica e le attività amministrative.

“Gurone ancora sotto attacco”

Il raid dei ladri ha subito scatenato il commento dei consiglieri comunali leghisti Paola Cassina e Stefano Negro. “Gurone è di nuovo sotto l’attacco della criminalità – spiegano – Da diverse settimane infatti assistiamo impotenti ad una nuova ondata di furti in diverse abitazioni della zona e durante questo fine settimana si è arrivati a un obbiettivo se possibile più ignobile: mentre l’Amministrazione presentava il suo nuovo candidato Sindaco, i ladri “ripulivano” la scuola materna di Gurone. Viene da chiedersi cosa possano avere razziato all’interno di una materna, e corre l’obbligo di raccontare che grazie all’incessante lavoro di genitori, rappresentanti di classe e AGM la scuola era dotata di PC e LIM per offrire ai nostri bambini un’offerta sempre più diversificata e di alto livello”.

Rubate anche le foto dei bambini

Col computer sono stati rubati anche tutti i file memorizzati negli hard disk e, tra questi, le foto delle attività fatte negli anni coi bambini della scuola materna. “Oltre al danno economico c’è un notevole valore affettivo sia per le maestre che per i genitori che a fine anno non riceveranno la raccolta del percorso di sviluppo fisico e cognitivo dei propri figli fatto con i compagni nel corso delle numerose attività realizzate – continuano dal Carroccio – Fortunatamente, il computer rubato è stato solo uno ed era protetto da password, quindi non ci sarebbero rischi sull’utilizzo improprio delle immagini. Da genitori tiriamo un grosso sospiro di sollievo. Chiediamo anche a questa classe politica che ora ci amministra cosa stia facendo, oggi e non con slogan elettorali, per presidiare il territorio”.

