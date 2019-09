Dopo Saronno, ancora ladri all’Unitre. Questa volta a Tradate.

Ladri all’Unitre armati di flessibile

Hanno colpito nella notte, agendo indisturbati e riuscendo a trovare la cassaforte e a forzarla con un flessibile. A pochi giorni di distanza da un colpo simile avvenuto a Saronno, una banda di ladri ha colpito anche nella sede Unitre di Tradate, in via Mameli. Il tutto è successo nella notte di lunedì 16.Giorno in cui, tra l’altro, l’Università delle tre età aveva aperto le iscrizioni per i migliaia di cittadini che ogni anno frequentano i suoi corsi.

Colpo preparato

La dinamica non è troppo dissimile da quella vista a Saronno. I ladri avrebbero scavalcato la cancellata dell’ex biblioteca e, una volta all’interno della struttura, hanno coperto la finestra dell’ufficio con alcuni scatoloni dedicandosi alla cassaforte armati di flessibile. Un colpo preparato probabilmente con l’obbiettivo di sottrarre l’intera quota delle iscrizioni, che fortunatamente era stata già versata in banca a fine giornata. All’interno della cassaforte hanno quindi trovato solo alcune centinaia di euro e le tessere bancomat dell’Università usate per prelevare contante in uno sportello di Bollate.

LEGGI ANCHE: Spaccata in gelateria e furto all’Unitre di Saronno