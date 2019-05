Ladri cercano di rubare nella cartoleria “Buffetti” e al “Bar Line” nel centro di Cerro Maggiore. Fuga senza bottino. Lasciati danni. Il primo negozio è di Vincenzo Mariani, candidato nella lista “Centrodestra -Morlacchi sindaco a San Vittore Olona.

Ladri in azione nella notte, fuga a mani vuote

Hanno colpito nel cuore della notte. Hanno cercato di entrare nella cartoleria “Buffetti” spaccando la vetrina a colpi di piccone, poi di forzare la porta del vicino “Bar Line”, in piazza Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore.

La cartoleria è di Vincenzo Mariani, leghista candidato nella lista “Centrodestra Morlacchi sindaco” a San Vittore Olona.

I malviventi sono entrati in azione questa notte. In entrambi i negozi non sono riusciti a portar via nulla, ai proprietari non è rimasto altro da fare che fare la conta dei danni.

In mattinata si è svolto il sopralluogo da parte di carabinieri della stazione di Cerro Maggiore che ora conducono le indagini per cercare di risalire ai responsabili dei due tentati furti.

LE FOTO: