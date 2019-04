Ladri di sigarette all’opera stanotte contro il bar 4 Novembre.

Blitz notturno: via sigarette e gratta e vinci

Un colpo lampo, dentro e fuori in pochi minuti e poco prima dell’orario di apertura. Ladri a segno al bar 4 Novembre a Uboldo tra mercoledì e giovedì. Il gruppo di banditi avrebbe fatto irruzione alle 4.56. A quanto ricostruito, avrebbero prima tentato di forzare la porta sul retro, inutilmente, per poi guadagnarsi l’accesso al locale dalla finestrella a lato. Una volta entrati sarebbe scattato subito l’allarme, che ha lasciato loro pochi minuti per arraffare la merce prima dell’arrivo dei carabinieri e della titolare, che avrebbe aperto il negozio 5 minuti dopo, come ogni mattina. Tra tabacchi e biglietti del Gratta e Vinci, il valore della refurtiva ammonterebbe a circa un migliaio di euro.

