Ladri in azione: con il suv “schiacciano” la volante e scappano

La notte scorsa un cittadino a spasso con il proprio cane ha allertato il 112 dopo aver notato tre persone che armeggiavano nelle vicinanza dell’unse in via Volta. L’uomo ha inoltre riferito che dopo vari tentativi i tre erano riusciti a introdursi nella struttura. Immediato l’arrivo della volante che è giunta sul luogo nel momento in cui i malviventi stavano salendo in macchina, probabilmente avvertiti da un complice posizionato a fungere da palo.

L’inseguimento

I ladri, a bordo di un suv Mercedes, si sono visti tagliare la strada della volante e hanno avviato il motore speronando i poliziotti: sono saliti sul cofano della vettura riuscendo così a fuggire. Nonostante lo manovra di fuga e i fari abbaglianti, i poliziotti hanno notato che i tre ladri avevano il volto travisato dal passamontagna. Gli agenti fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita ma il veicolo è stato notevolmente danneggiato impedendo così l’inseguimento. E’ giunta quindi una seconda volante, impegnata in un particolare servizio di controllo del territorio. che si è data immediatamente alle ricerche dei fuggitivi, purtroppo senza esito.

Il sopralluogo nel supermercato

I poliziotti speronati hanno poi effettuato un sopralluogo all’interno del supermercato, al fine di verificare che non ci fossero rimasti altri rei all’interno. Hanno trovato delle mazze utilizzate per rimuovere la cassaforte assicurata all’interno di una parete, al chiaro fine di asportarla. Evidentemente l’intervento tempestivo dei poliziotti ha fatto desistere i malviventi, che hanno abbandonato gli strumenti e la cassaforte per guadagnare la fuga. Sono in corso accertamenti al fine di rintracciare vettura e malviventi.

