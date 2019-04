Ladri, nuovo colpo nella tensostruttura di via Schuster a Rescaldina.

Ladri, ancora furti nel pallone

Ennesima intrusione al pallone di via Schuster a Rescaldina, avvenuta probabilmente durante le vacanze pasquali. Nel mirino, questa volta, l’Auser e la Pallacanestro di Rescaldina. Ad accorgersene, proprio quest’ultima durante gli allenamenti di martedì 23 aprile. “Ignoti hanno forzato gli armadietti – afferma il presidente Costantino Ghisu -. Furti anche ai danni dell’Auser”.

Una vicenda, quella del Pallone, che non sembra trovare una soluzione. È attivo un sistema di controlli serali-notturni con la vigilanza. Ancora in sospeso, invece, l’installazione di un antifurto per la struttura.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE