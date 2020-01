Ladri scatenati a Corbetta. Nella serata di giovedì 9 gennaio sono stati segnalati alcuni furti in via Amendola. I ladri si sarebbero arrampicati dai balconi sino al secondo piano, entrando in tre appartamenti, poco dopo le 18, mettendoli a soqquadro.

Ladri scatenati anche in via Europa

Balordi avvistati anche lungo viale Europa, in zona Ondaverde: in un appartamento sarebbero stati messi in fuga dal cane che abbaiava, il quale avrebbe allertato il proprietario, in casa in quel momento. Segnalati due uomini, giovani e coi capelli corti, ai Carabinieri.

Leggi anche: