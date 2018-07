Ladri scatenati nella notte a Olgiate in questi ultimi giorni: i cittadini segnalano tentate rapine.

Ladri scatenati a Olgiate: le segnalazioni

Erano circa le 22 di ieri, venerdì 27 luglio, quando in via Bixio un ladro si è introdotto in casa di un’anziana. Il malvivente avrebbe divelto l’infisso e la tapparella per riuscire a entrare nell’appartamento. Per fortuna, la badante avrebbe sentito i rumori e, urlando, avrebbe messo in allarme il ladro che è riuscito a fuggire.

Altra tentata rapina, stesse modalità

I cittadini di Olgiate segnalano anche un altro tentativo di rapina, questa volta nella notte di giovedì 26 luglio. Nella zona Sempione, un ladro si sarebbe arrampicato al terzo piano di un palazzo e avrebbe cercato di intrufolarsi nell’appartamento alzando la tapparella. Per fortuna, l’allarme è subito scattato e il ladro non ha potuto far altro che scappare.

