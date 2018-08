Con le città quasi deserte si moltiplicano i furti.

Ladri scatenati: tentato furto in farmacia

Ladri scatenati nel legnanese. A Legnano hanno tentato il furto alla farmacia Olmina. I delinquenti, approfittando delle città deserte, sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino. Hanno forzato l’accesso del negozio di via Cesare Correnti. In pochi minuti hanno trovato la cassa, una piccola cassaforte in un mobiletto. Ma prima di riuscire mettere a segno il colpo sono stati interrotti da qualcosa. Forse hanno notato il sistema d’allarme collegato con un’agenzia di vigilanza privata. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Legnano.

A Busto Garolfo svaligiata una villa

Colpo andato a segno, invece, a Busto Garolfo. Il fatto è accaduto pochi giorni fa in una villa di via Puccini. I ladri hanno agito all’alba, intorno alle 5 del mattino. Si sono introdotti in casa mentre i proprietari dormivano e hanno prelevato le chiavi dell’Audi. Dopo aver disattivato il satellitare, sono fuggiti a bordo dell’auto. La sera successiva un altro furto in un’abitazione di via Pusterla. I padroni di casa erano in vacanza. I malviventi hanno prelevato soprattutto gioielli.

