Ladri a segno in zona cascina Colombara a Saronno.

Ladri a segno ieri sera

Nessun riposo per i ladri. Ieri sera, sabato, avrebbero colpito in almeno tre appartamenti in zona cascina Colombara. A darne notizia, dalle pagine dei social, una delle vittime del furto. I banditi hanno colpito tra le 20.30 e le 23, raggiungendo l’appartamento al secondo piano arrampicandosi sulla grondaia. “Credo che nessuno possa dire di sentirsi al sicuro”, avverte il cittadino.

