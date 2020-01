Ladro in azione contro la Croce azzurra di Buscate: è successo ieri, venerdì 3 gennaio, intorno alle 5, quando un malintenzionato, con il volto coperto, ha scassinato la porta della sede dell’associazione situata in piazza Della Filanda .

Ladro in azione nella sede della Croce azzurra di Buscate

Con cappuccio in testa, sciarpa sul volto e armato di piede di porco, un ladro ha tentato di fare irruzione nella sede della Croce azzurra di Buscate dove però, inaspettatamente, ha dovuto fare i conti con la presenza di un dipendente. Quest’ultimo, allarmato da strani rumori, si è infatti alzato pensando che fosse arrivato un collega per il cambio turno e invece, attraverso un vetro, ha visto il ladro incappucciato che prendeva a spallate la porta d’ingresso della sede. Alla vista del dipendente, il malintenzionato si è subito dato alla fuga, ma nel frattempo, anche se il furto era stato scongiurato, il danno alla porta era già stato procurato. L’ingresso è già stato aggiustato e rimesso in sicurezza per il turno di questa notte, ma in casa Croce azzurra si respira oggi profonda amarezza tra i volontari, increduli che i ladri possano prendere di mira anche la sede di un’associazione di volontariato che fa del bene per il prossimo.

Difficile identificare il malvivente

A causa del cappuccio e della sciarpa che gli copriva quasi integralmente il volto, risulta difficile riconoscere l’identità del ladro dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, installato a seguito dell’atto vandalico che in passato aveva colpito le ambulanze, i cui vetri erano stati distrutti da ignoti. L’associazione ha comunque provveduto a sporgere immediatamente denuncia nella stazione dei Carabinieri di Cuggiono.