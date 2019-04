Ladro in banca sorpreso mentre tentava di scassinare gli armadietti all’ingresso della Banca Popolare di Bergamo a Tradate.

Ladro in banca armato di tagliaunghie

Sorpreso da una cliente mentre armeggiava sugli armadietti all’ingresso, acciuffato e denunciato per furto aggravato dagli agenti della Polizia locale. E’ successo nel pomeriggio di Venerdì Santo in pieno centro a Tradate. L’uomo, un 60enne milanese, stava cercando di forzare con un tagliaunghie le serrature delle cassette dove i clienti della banca lasciano i propri oggetti personali. Ad accorgersene appunto una cliente, di Castiglione Olona, che in passato era stata vittima proprio di un furto simile: lo sportello dove aveva riposto borsa e portafoglio era stato forzato e da lì erano stati prelevati tutti i soldi.

LEGGI ANCHE: Rapina in banca, tre malviventi in azione

Il servizio completo su La Settimana di Saronno di venerdì 26 aprile.