Rubano in un box di via Leonardo da Vinci ad Abbiategrasso, un ladro in manette

Un ladro in manette, aveva due complici

Martedì 7 agosto, ad Abbiategrasso in via L. Da Vinci, i militari Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso hanno tratto in arresto D. N., nato in Georgia nel 1989, senza fissa dimora, incensurato. L’uomo, con altri due complici, al momento rimasti sconosciuti, si era introdotto all’interno di un complesso residenziale, scardinando la serratura di un box e asportando accessori vari ed una bicicletta.

Bloccato dai carabinieri

Il malvivente, raggiunto dai militari, ha tentato rabbiosamente di divincolarsi prima di essere immobilizzato, mentre gli altri due si sono dati alla fuga. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Nessun ferito. Sono in corso le indagini per l’identificazione degli altri malviventi. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere sicurezza, in attesa di udienza con rito direttissimo fissato per le ore 11 di oggi mercoledì 8 agosto.