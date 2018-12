Ladro sulle piste da sci: sciatore si ferma al bar e quando esce non trova più i suoi sci.

Ladro sulle piste da sci

I furti avvengono anche sulla neve. E’ successo nei giorni scorsi a Cervinia dove un 33enne di Varese è stato sorpreso mentre rubava un paio di sci fuori da un bar. Il proprietario era da poco entrato nel locale per riscaldarsi e, come accade, aveva lasciato i propri sci fuori. Quando era uscito aveva visto un uomo allontanarsi con i suoi sci in spalle, non aveva fatto tempo a raggiungerlo ma aveva comunque chiamato subito la polizia. Gli agenti hanno individuato il ladro, dapprima ha cercato di giustificarsi poi è caduto in contraddizione più volte. Si è scoperto che anche gli sci che aveva ai piedi erano stati rubati poco prima sempre sulle piste.