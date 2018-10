Posteggio blu gratis per i primi 10 minuti

Il Partito Democratico ha chiesto di modificare la gestione attuale

Il PD ha chiesto di modificare la gestione attuale, inserendo la possibilità di avere i primi 10 minuti gratuiti. Tale richiesta, fatta durante il Consiglio Comunale, è stata accolta favorevolmente dall’Amministrazione ed è stato deciso di prevedere un periodo di sperimentazione di almeno sei mesi.

Andare incontro ai commercianti

Altro punto richiesto e accolto è la possibilità di occupazione temporanea degli stalli, scelta fatta

per andare incontro alle esigenze del commercio locale. Questa nuova operatività e le richieste fatte sono frutto di un confronto più ampio e più lungo che nell’ultimo anno ha coinvolto l’Amministrazione, il Partito Democratico e l’Associazione Commercianti.

La Lega si è presa un merito non suo

Dopo aver letto le dichiarazioni della Lega in cui si sottolinea il loro merito per il risultato, la Segretaria del Partito Democratico Sara Rubino tiene a ricordare che i soggetti che si sono presi i meriti della proposta non siedono in consiglio comunale e, nonostante ci sia chiara l’esigenza di avviare la propria campagna elettorale, pensiamo che i cittadini debbano conoscere davvero chi ha fatto cosa e come.