Lamiere di rame rischiano di cadere dal campanile della chiesa di Canegrate, in corso i lavori di sistemazione.

Lamiere a rischio caduta, gru in azione

Sono in corso in queste ore le operazioni di messa in sicurezza delle lamiere di rame che compongono la copertura della chiesa parrocchiale di Canegrate. Come noto, infatti, ieri sera, domenica 12 maggio 2019, alcuni pezzi si stavano per staccare finendo di sotto a causa del forte vento che ha soffiato anche in tutto il Legnanese. Chiusa la via Marconi e il vicino asilo Gajo così da evitare pericoli e permettere la sistemazione della struttura. Da questa mattina, alle 9.30, è arrivata sul posto una grossa gru che si occuperà della messa in sicurezza della parte alta del campanile (le parti pericolanti sono subito sotto la croce).

L’intervento sarà concluso in giornata, l’asilo riaprirà domani.

