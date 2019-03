Lamiere pericolanti, arrivano i Vigili del fuoco. Il pomeriggio e la nottata ventosa di lunedì 11 marzo hanno messo a dura prova tutto il nostro territorio.

A Bollate

Anche a Bollate, intorno alla mezzanotte, si è reso necessario l’intervento dei pompieri con l’autoscala per mettere in sicurezza alcune almiere pericolanti in via Milano 25.

Sono giunti sul posto una autopompa del distaccamento di Garbagnate e un mezzo elevatore, sempre da Garbagnate per poter raggiungere le lamiere ed evitare che causassero danni a persone o cose.