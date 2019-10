Lampione in fiamme a San Vittore Olona, paura per un albero che avrebbe potuto infiammarsi. I Vigili del fuoco risolvono tutto.

Lampione in fiamme

Un lampione avvolto dalle fiamme. E’ quello che hanno notato alcuni residenti della zona compresa tra le vie Barlocco di San Vittore Olona (vicino al Mulino Meraviglia) e Mulino Galletto di Canegrate, proprio dove si trova il ponte sull’Olona. E’ successo questa sera, sabato 19 ottobre 2019, poco prima delle 19. Per cause ancora da accertare, uno dei lampione che sorge vicino al ponte e a pochi metri dal complesso residenziale ha iniziato a emettere fiamme e fumo. E alcune componenti infuocate hanno iniziato a staccarsi e cadere di sotto. Nelle vicinanze c’erano alti alberi e la paura era proprio quella che le foglie potessero prendere fuoco.

Così è stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano. I pompieri si sono messi subito al lavoro mettendo in sicurezza il lampione guasto ed evitando così ogni pericolo.

