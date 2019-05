Lancia la spazzatura dall’auto per un mese intero in zona Gaggiano, ma viene scoperto.

Getta sacchetti dall’auto: identificato

È stato identificato grazie ai dispositivi di controllo dei veicoli l’automobilista che da oltre un mese gettava sacchi di immondizia mentre percorreva la via Roma. A incastrare P.M., cittadino residente ad Abbiategrasso, sono stati gli agenti della Polizia locale dell’Unione “I Fontanili”, come ampiamente scritto sul numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola, dopo una meticolosa attività di indagine partita dalle numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti di via Roma.

LEGGI ANCHE: Lancia spazzatura dalla macchina: denunciato e auto sequestrata