Lancia pietre contro le auto a Legnano, denunciato dalla Polizia di Stato.

Lancia pietre contro le auto

La volante della Polizia di Stato l’ha denunciato per il reato di danneggiamento. Si è trattato del giovane, di origine marocchina, rintracciato dagli agenti la notte tra sabato e domenica in piazza don Sturzo. Era circa l’una. A indicare la presenza del vandalo sono stati alcuni cittadini che, trovandosi in zona, hanno fornito la loro collaborazione.

Portato negli uffici del commissariato, il giovane è stato denunciato e poi rilasciato in quanto regolare sul territorio nazionale. I proprietari delle auto sono stati contattati e potranno presentare denuncia.

L’attività svolta dalla Polizia si configura in un intenso servizio di prevenzione.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE