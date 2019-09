Lanciavano uova dalle auto, rintracciati dalla Polizia di Stato.

Lanciavano uova della auto, era un gruppo di giovani

Di episodi ce n’erano stati alcuni, tutti a Legnano. Un gruppo di giovani in auto che molestava i passanti in un modo decisamente fastidioso. Come? Tirando le uova. Con le loro vetture avevano “colpito” in diversi punti della città, nel periodo compreso tra la tarda primavera e luglio. Una brutta sorpresa per le loro vittime che si erano ritrovate imbrattate.

L’accaduto è subito stato segnalato al commissariato della Polizia di Stato che ha immediatamente dato il via alle indagini. Sono state raccolte le testimonianze di chi aveva subìto il lancio di uova ma gli agenti hanno anche trovato elementi importanti dando un’occhiata alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti proprio in città. E in questo modo i poliziotti sono riusciti a rintracciare i responsabili.

L’Ufficio Anticrimine ha così identificato e denunciato gli autori del lancio delle uova. Si tratta di ragazzi residenti nella zona.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE