L’eurodeputata Lara Comi non ci sta: pronta a denunciare pubblicamente chi offende lei e le altre sue colleghe

Lara Comi: “Non cancellerò più gli insulti dai social”

Pugno duro dell’eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, contro i sempre più frequenti insulti sessisti sui social. “Se prima cancellavo gli insulti dai social perché li ritenevo assolutamente inopportuni – dice – ora ho deciso di cambiare metodo: adesso ci mettete la faccia, voi che insultate le donne, che insultate me come politico, come donna, e che insultate le altre mie colleghe, che sono anche nel mondo dello spettacolo e della vita civile”.

Pubblicherò gli insulti con nome e cognome

“Ora – aggiunge Lara Comi – pubblico tutti gli insulti, così c’è nome e cognome, e forse inizierete a imparare a rispettare di più il prossimo e a dire le vostre idee, anche se contrarie, in modo civile e responsabile. Ora basta. Gli insulti verranno pubblicati una a una”.