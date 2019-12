Il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Claudio Capello ha incontrato a Saronno i sindaci del territorio per gli auguri di Natale.

Calici alzati fra gli amministratori e militari dell’Arma a Villa Gianetti. “Da parte nostra è l’occasione di ringraziarvi pubblicamente – l’esordio del comandante provinciale Claudio Capello -, Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti, ma la comunità ci chiede di alzare sempre l’asticella. Il nostro è un apparato organizzativo importante e ci permette di essere presenti in modo capillare in tutta Italia. I sindaci sono l’orecchio e i messaggeri dei cittadini. Siamo contenti anche dell’attenzione che il Comando Regione dà a questa provincia, sono infatti stati inseriti 55 militari giovani che rimarranno in provincia non meno di 15 anni, uomini e donne sempre presenti sul territorio anche a Natale e Capodanno”. Poi la consegna dei calendari dell’Arma ai rappresentanti dei Comuni.

“Un saluto a tutti i sindaci presenti e al comandante provinciale – interviene il primo cittadino di Saronno, Alessandro Fagioli – Quando mi è stata chiesta diponibilità di una sede ho pensato che villa Gianetti fosse il luogo principale. Grazie per l’impegno quotidiano dimostrato, anche da parte dei carabinieri in congedo. I cittadini sono consapevoli del vostro lavoro a loro rivolgo l’invito a sorridervi perché fate un lavoro faticoso e di presidio”.