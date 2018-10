Una 30enne rumena domiciliata a Garbagnate avvicina un 71enne nel Pavese e lo raggira con un vecchio trucco. Individuata e deferita dai carabinieri.

“Lascia che ti abbracci”: e ruba il Rolex all’anziano

"Sei stato così gentile, lascia che ti abbracci": con questo strategemma ben noto alle forze dell'ordine una 30enne rumena domiciliata a Garbagnate ha rubato ad un malcapitato 71enne un Rolex. I fatti si sono svolti lo scorso 5 ottobre a Garlasco, nel Pavese: la giovane ha avvicinato l'uomo dopo che questi aveva terminato alcune commissioni e, dopo aver chiesto alcune indicazioni stradali, ha insistito per avere un passaggio in auto. Il 71enne, originario di Tromello, ha rifiutato ma la donna non si è persa d'animo e l'ha abbracciato lo stesso per ringraziarlo della disponibilità. In quel momento gli ha sfilato l'orologio facendo poi perdere le proprie tracce salendo a bordo della vettura di un complice appostato lì vicino. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Garlasco, che lunedì 15 ottobre hanno deferito in stato di libertà la rumena, con precedenti penali, per il reato di furto aggravato.