Si ferma e lascia passare i pedoni che attraversano sulle strisce: tamponamento a catena in Varesina venerdì pomeriggio.

Scontro in Varesina davanti alla farmacia comunale

Erano le 16 quando un’auto, condotta da una 54enne di Venegono Inferiore all’altezza della farmacia comunale si è fermata prima delle strisce pedonali per lasciar passare i pedoni che stavano attraversando la statale. Le due vetture che procedevano nella stessa direzione di marcia non sono riuscite ad arrestare la marcia per tempo e l’hanno tamponata.

Tre donne in ospedale, tra cui una ragazzina

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. La 54enne venegonese era spaventata, ma illesa e ha rifiutato il trasporto. Condotte invece al pronto soccorso di Varese per accertamenti le conducenti delle altre due vetture: C.E. di 79 anni di Castiglione, che si era procurata una ferita ad una gamba, C.A.T. di 44 anni di Vedano Olona e sua figlia 13enne che fortunatamente aveva riportato solo un trauma cervicale.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.