Ansia per Luca Zanini, che non dà più notizie di sé da giovedì 28 novembre.

Lascia un biglietto e sparisce

Il 32enne, residente ad Abbiategrasso, avrebbe dovuto raggiungere la sorella a Corbetta, ma non è mai arrivato. Da quel giorno non si è neanche più presentato al lavoro, a Cassinetta, senza fornire spiegazioni. Sul tavolo di casa un biglietto con la scritta “Non ho avuto il coraggio, mi dispiace”. Il telefono è stato lasciato a casa. Luca si sarebbe allontanato in sella alla sua vecchia bicicletta Bottecchia. Per qualsiasi notizia contattare la sorella al 347.6741131.

