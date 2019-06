Notte di controlli lungo le strade adiacenti al Latin Fiexpo di Busto Arsizio.

Latin Fiexpo, ubriachi al volante

Notte di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, dei colleghi di Cassano Magnago e del Nucleo Operativo Radiomobile, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei dintorni di Malpensafiere dove, in questi giorni, si sta tenendo il Latin Fiexpo. I controlli hanno portato alla denuncia in stato di libertà di otto persone: un 50enne albanese pregiudicato di Busto sorpreso alla guida senza la patente e di sette soggetti (6 uomini e una donna) tra i 20 e i 50 anni con un tasso alcolemico sopra il consentito. Tra questi, un 45enne di Cassano Magnago al quale i militari hanno sequestrato l’auto che conduceva con un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Oltre alle denunce, sono state ritirate 4 patenti per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico tra lo 0,5% e lo 0,8%.

Assuntori di stupefacenti segnalati

Sempre nel corso della nottata, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa quattro persone trovate in possesso di hashish e marijuana, indicati come assuntori abituali. Nel dettaglio, un 35enne di Busto Arsizio, incensurato, trovato con 1,2 grammi di marijuana, un 28enne di Busto Arsizio incensurato con 5,1 grammi di hashish, un 20enne di Lonate Pozzolo con 1,12 grammi di marijuana e un 19enne di Samarate con 1,2 grammi di marijuana e 0,2 grammi di hashish.

Complessivamente, i controlli hanno portato all’identificazione di 51 soggetti e al controllo di 33 veicoli, a 11 contravvenzioni al Codice della Strada per 2500 euro totali e al ritiro di 11 patenti di guida.

