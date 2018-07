Nella serata di ieri, martedì 17 luglio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno catturato e arrestato un uomo di 42 anni di origini rumene ricercato da dieci mesi. L’uomo è fuggito da una comunità terapeutica in cui era stato autorizzato a fruire la pena alternativa.

Il consigliere regionale del Carroccio Marco Colombo commenta l’arresto di un latitante rumeno a Saronno

“Un plauso ai carabinieri della compagnia di Saronno che hanno arrestato un latitante rumeno condannato per ricettazione e reati contro il patrimonio. La ‘risorsa’ era fuggita dieci mesi fa da una comunità terapeutica di Bologna, dove avrebbe dovuto scontare una pena alternativa. La sua fuga è la dimostrazione lampante che il buonismo è inutile con persone che non vogliono minimamente redimersi né tantomeno integrarsi e che sono sul nostro territorio non certo per pagarci la pensione, come va ripetendo alla nausea la Sinistra, ma solo per delinquere. La soluzione è una sola: espulsioni subito”.