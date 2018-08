Il mandato della pediatra scade il 31 agosto

Sostituiva la vecchia pediatra del paese

Nonostante tutte le sollecitazioni ricevute, la ATS, Agenzia di Tutela della Salute di Milano ha confermato l’intenzione di non rinnovare dopo il 31 agosto l’incarico alla Dottoressa Bellini, il pediatra temporaneo di Vanzago inserito nel mese di febbraio in sostituzione della Dottoressa Buzzi andata in pensione.

Più di 300 famiglie senza un medico

Sono 320 i genitori dei bambini ancora in carico al pediatra di Vanzago che hanno atteso con speranza un segnale di attenzione da parte di ATS e di Regione Lombardia e che ora avranno tempo fino al 31 agosto per salutare la dottoressa Bellini e per effettuare il passaggio ad un altro pediatra dell’ambito (Pogliano, Pregnana, o Rho).

La rabbia del sindaco Guido Sangiovanni

“Sono furibondo! – dice il sindaco Guido Sangiovanni -, nonostante la presenza di validi professionisti, ATS e Regione Lombardia non sono in grado di garantire la continuità sul territorio di un servizio sanitario di base fondamentale come la pediatria, creando un grave disagio alle centinaia di famiglie in bisogno. La cosa peggiore è che pare non vi sia un responsabile per questa grave mancanza perché tutti stanno solo rispettando il sistema di norme vigenti”.

Una situazione inaccettabile

“La situazione è incredibile ed inaccettabile – conclude il sindaco – nel 2018 nel Rhodense sono andati in pensione già due pediatri e ne andrà in pensione un altro nei prossimi giorni, ma ATS non provvede alle loro sostituzioni! Di fatto ATS e Regione Lombardia, solo nel Rhodense, stanno tagliando nel 2018 ben 3 medici pediatri su 25, con una riduzione quindi del 12% degli effettivi, ridistribuendo i pazienti sugli altri medici rimasti, cosa che influenza negativamente sulla qualità del servizio. ATS non ha nemmeno la capacità o la possibilità di spostare i pediatri laddove più servono o spingerli ad unirsi in gruppi per aumentare la qualità del servizio. Bisogna continuare a reclamare e protestare per questa situazione inaccettabile nella speranza che chi ha le responsabilità di garantire servizi sanitari di qualità metta mano alle norme, e per far sì che appena possibile sia ripristinato il servizio di pediatria a Vanzago”.