Lavori 5° corsia, strada allagata per un tubo rotto

Disagi ieri sera per la rottura di un tubo, durante lavori di cantiere per l’allargamento dell’autostrada. A causa dello scoppi del tubo si è allagata la strada. Il problema è stato risolto tra la serata e le prime ore della notte. Alle 23.45 il sindaco Andrea Tagliaferro era sul posto per controllare la situazione. E questa mattina ha richiesto nuovo sopralluogo della polizia locale per verificare ulteriormente la situazione.

Allargamento A8: disagi e continui ritardi

Proprio qualche giorno fa Autostrade per l’Italia aveva annunciato ritardi e cambi di programma nei lavori per l’ampliamento della 5° corsia della A8 e nella gestione dei cantieri. La riapertura, a doppio senso di marcia del cavalcavia di via Manzoni, che doveva avvenire a marzo 2020, slitterà presumibilmente fino a luglio. Inoltre si prospetta un senso unico alternato nel sottopasso di via Milano. La massima istituzione cittadina non ci sta ad accettare lo slittamento di quattro mesi dei tempi di riapertura del cavalcavia di via Manzoni al doppio senso di marcia e di subire il senso alternato del sottovia di via Milano comunicati agli uffici solo nei giorni scorsi.