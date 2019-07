Modifiche alla viabilità per i lavori al passaggio a livello di viale Sforza ad Abbiategrasso

Lavori al passaggio a livello ad opera di Rfi

Presso il passaggio a livello in fondo a viale Sforza sono in corso alcuni lavori che riguardano l’impianto e la viabilità. In particolare RFI (Rete Ferroviaria Italiana), per problemi di sicurezza, sta effettuando la posa di quattro sbarre in sostituzione delle attuali due; il nuovo assetto del passaggio a livello comporterà la chiusura definitiva del tratto di strada che consentiva la svolta a sinistra verso Milano per chi proveniva da viale Sforza: l’unica direzione permessa sarà quindi quella verso Vigevano.

Svolta consentita a sbarre alzate

Agli automezzi provenienti da Vigevano sarà ancora consentita la svolta per entrare ad Abbiategrasso, così come ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ma solo nei periodi in cui le sbarre del passaggio a livello sono alzate. A sbarre abbassate, non sarà più possibile svoltare per entrare in Abbiategrasso. Il tutto sarà regolato da apposita segnaletica luminosa installata sulla SS 494.