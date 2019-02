Lavori alla rete fognaria in via Silvio Pellico.

Lavori alla rete fognaria da lunedì

Al via i lavori per la sostituzione della condotta idrica e del rifacimento del tratto fognario in via Silvio Pellico. Si informa la cittadinanza e in particolare i residenti e le aziende operanti in via Silvio Pellico e vie limitrofe, che da lunedì inizieranno i lavori. L’intervento avrà una durata dei lavori di circa sessanta giorni, comprensivi del ripristino della sede stradale.

Chiuso il traffico veicolare

Durante la fase di rifacimento del tratto fognario è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare per il tratto iniziale di via S. Pellico (tra civ.42 e civ. 50) dove verrà consentito il transito ai soli residenti e successivamente per la fase di sostituzione della condotta idrica verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

