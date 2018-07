L’intervento durerà due giorni.

Lavori asfaltatura, al via il cantiere

L’Amministrazione comunale informa che nelle giornate di domani, giovedì 26, e venerdì 27 luglio avranno luogo i lavori di asfaltatura in via Doberdò. Per tutta la durata dei lavori sarà vietata la circolazione dei veicoli, ad eccezione dei residenti.