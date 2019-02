Lavori in centro, il cantiere aprirà lunedì.

Lavori in centro, dureranno tre mesi

Da lunedì inizieranno i lavori di riqualificazione di Vicolo del Caldo, decisi dall’Amministrazione comunale. E’ stata stimata una durata di 3 mesi. La strada sarà chiusa al traffico e verrà allestita un’apposita segnaletica per la regolamentazione della viabilità provvisoria.

Si riqualifica la città

“Prosegue l’opera di riqualificazione della città – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – con interventi che mirano a migliorare la vita dei nostri concittadini. Come già accaduto per altri progetti, prendiamo un pezzo di patrimonio pubblico e lo andiamo a riqualificare. In questi quattro anni di mandato, la nostra impostazione è sempre stata quella di riportare la città alla normalità e renderla più vivibile per i nostri cittadini. Per l’intervento specifico l’investimento è stato di circa 90.000 euro”.

Il commento dell’assessore

“La grande novità – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – sta nell’aver deciso di completare quel tratto di centro storico lasciato fino ad oggi in asfalto. Così facendo anche Vicolo del Caldo avrà un aspetto migliore, in quanto verrà utilizzato un materiale nobile quale il porfido. Un materiale pregiato a testimonianza di quanto crediamo nel rifacimento e miglioramento della nostra città. Altro fattore sicuramente importante è l’accordo con alcuni condomini del Vicolo per far sì che i privati possano intervenire sui problemi di infiltrazioni che da tempo hanno nei loro box”.