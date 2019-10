Lavori notturni, si comincia lunedì. Ecco quali saranno gli interventi.

Lavori notturni in città

Al via nuovi lavori notturi per la riqualificazione della città. Preso atto del buon risultato ottenuto l’anno scorso, l’Amministrazione Fagioli ha deciso di riproporre i lavori notturni di riqualificazione e miglioramento della città. “Una decisione presa per andare incontro alle esigenze dei cittadini, commercianti e lavoratori saronnesi. Una procedura introdotta per la prima volta l’anno scorso e che ha riscontrato diversi pareri favorevoli da parte della cittadinanza. Questo il motivo per il quale è stato deciso di riproporla”, si legge nel comunicato dell’Amministrazione comunale.

Di seguito il programma degli interventi che nello specifico riguarderanno lavori di asfaltature in diverse vie della città. L’inizio è previsto per lunedì 7 ottobre dalle 20 alle 6 (tempo permettendo); l’orario sarà uguale per tutti i giorni. Nelle vie interessate sarà vietata la circolazione.

• Lunedì 7 ottobre: via Roma e incrocio di Via Monte Pasubio;

• Martedì 8 ottobre: via Manzoni;

• Mercoledì 9 ottobre: via Varese;

• Giovedì 10 ottobre: piazza Cadorna/via General Cantore;

• Venerdì 11 ottobre: se saranno concluse tutte le asfaltature precedenti si procederà con via Banfi-Bucco.

“Questo appalto segue i lavori iniziati a metà settembre e ancora in corsa. La decisione di quali strade asfaltare di notte è stata presa in base al flusso viabilistico così che non vengano creati particolari disagi alla circolazione”, conclude il comunicato.

