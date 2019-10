Il circo Orfei, insediatosi in viale Europa e contestato dagli animalisti, è stato multato dai carabinieri. Cinque persone non erano in regola coi contratti di lavoro. Multa da 32 mila euro e attività sospesa.

Multato il circo Orfei

Blitz dei carabinieri al circo Orfei allestito il 4 ottobre in viale Europa nei pressi dello svincolo di Uboldo –Origgio. Nei giorni scorsi gli uomini del capitano Pietro Laghezza e i colleghi del Nucleo in forza all’Ispettorato del lavoro si sono presentanti al tendone: I militari hanno eseguito un’accurata ispezione e hanno contestato violazioni delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Inoltre cinque addetti, abilitati al montaggio e smontaggio delle strutture non sono risultati in regola con i contratti di lavoro. Da qui la sanzione da 32mila euro e la sospensione dell’attività. La posizione dei circensi è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il circo contestato dagli animalisti

L’arrivo del circo nella città degli Amaretti era già stato osteggiato dall’associazione cento per cento animalisti per l’uso degli animali in spettacoli ed esibizioni.

