Lavoro nero: Sette stranieri irregolari al Luna Park di Legnano. In corso le indagini per appurare il reato di ricorso a manodopera clandestina su cinque titolari di attività.

Lavoro nero: sette persone irregolari al Luna Park

Nel corso della seconda settimana di novembre sono stati portati a termine dei controlli, su attività imprenditoriali, in particolare all’interno del luna park di piazza I Maggio. In cinque casi sono state riscontrate irregolarità dovute alla presenza di personale extracomunitario senza valido titolo di soggiorno e senza contratto, occupato a svolgere attività lavorativa. Sette stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di clandestinità. I cinque datori di lavoro saranno colpiti dalle sanzioni amministrative previste dalle norme sul lavoro e nei loro confronti sono state avviate indagini per appurare la commissione del reato di manodopera clandestina, ai sensi del testo unico sull’immigrazione.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci