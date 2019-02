Il capogruppo del Carroccio Belotti: «Giunta frantumata, sinistra mai così debole»

Lega Solaro scende in campo per le elezioni

Se da un lato «Insieme per Solaro» guarda avanti dopo la decisione di Nilde e Renzo Moretti, anche gli avversari politici non stanno certo a guardare. Tra questi, ovviamente, anche la Lega che, forte del consenso popolare a livello nazionale, intende far saltare il banco.

Il capogruppo Belotti

«C’è quello e c’è il nostro lavoro svolto nei cinque anni di Consiglio comunale», spiega il capogruppo della Lega, Gianmarco Belotti. «Con Donatella Tagliente abbiamo fatto tanto dopo le elezioni. Il nostro gruppo non è mai stato assente in Consiglio comunale e delle 202 interrogazioni discusse, il cinquanta per cento sono portate dalla Lega. Se si pensa, poi, che cinque anni fa alle elezioni partivamo come fanalino di coda nei pronostici e siamo stati la seconda forza eletta… Il PD non è mai stato così debole e frantumato, l’aver fatto fuori una persona come Renzo Moretti è un reato che peserà sicuramente visto che sarebbe stato l’unico che gli avrebbe garantito, a prescindere da un’eventuale vittoria, la governabilità».

Verso un cambiamento

Belotti vede un possibile cambiamento: «Non c’è mai stata una giunta così debole, mi sento di dire che per la prima volta abbiamo le carte in regola per vincere le prossime elezioni». Tutta da valutare, invece, la coalizione con Forza Italia. In questo caso il parere positivo sarebbe tutt’altro che unanime.