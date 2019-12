Legnaia avvolta dalle fiamme: intervengono i pompieri che spengono prontamente l’incendio.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, una legnaia in via Gramsci a Malvaglio ha preso fuoco. A domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto anche la Croce Azzurra di Buscate ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Le cause del rogo non sono ancora chiare.