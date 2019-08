Legnano, lite tra il titolare di una pizzeria di via Carlo Cattaneo e un suo ex dipendente: è quanto avvenuto oggi, sabato 24 agosto 2019, intorno alle 12.20.

Legnano, discussione “di lavoro”

Erano circa le 12.20 di oggi, sabato 24 agosto 2019, quando si è accesa una lite tra due persone. Lite che poi è degenerata e i due sono anche passati alle mani. Stando alle prime informazioni, infatti, il titolare della pizzeria avrebbe discusso con un ragazzo che, nei giorni scorsi, aveva lavorato per lui.

E poi la rissa

La discussione sarebbe nata per questioni futili, ma poi è degenerata e i due sono arrivati alle mani. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa cittadina. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano, chiamati per capire l’esatta dinamica dei fatti e mandare avanti le indagini. A essere trasportato in ospedale, in codice giallo, il ragazzo di 27 anni. Ma pare che entrambi si sarebbero fatti sottoporre ai controlli di rito in Pronto soccorso.

