Legnano in lutto per la scomparsa del noto pittore Andrea Vaccaro.

Legnano in lutto saluta e omaggia il suo pittore

Si è spento il noto pittore legnanese Andrea Vaccaro. Legnano in lutto. L’artista aveva 80 anni ed era malato da tempo.

La vita e la carriera

Nato a Pallanza sul Lago Maggiore, si era trasferito nella città del Carroccio nel 1945, e qui aveva frequentato il liceo scientifico (che allora aveva sede all’interno dell’istituto Dell’Acqua). Fu proprio durante gli anni della scuola superiore che Vaccaro espose per la prima volta i suoi dipinti, grazie alla “particolare simpatia” che il preside del liceo Arnaldo Povoli aveva per i suoi lavori (a ricordarlo è lo stesso Vaccaro in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio blog). Dopo il diploma, fu assunto da una ditta di Legnano per la quale curò la pubblicità e in seguito, dopo il servizio militare, passò alla Bassetti dove lavorò fino al matrimonio. La famiglia di origine non assecondò mai la sua vocazione, fu invece la moglie Marisa a spingerlo a dedicarsi completamente alla pittura.

Mostre ed esposizioni in Italia e all’estero

Vennero poi la collaborazione con importanti gallerie e le molte mostre nelle principali città d’Italia e anche in istituti italiani di cultura all’estero (a Zagabria, Spalato, Belgrado, Bucarest, Praga, Amsterdam, Stoccolma). Nel 2016 il suo percorso artistico era stato oggetto di un’apprezzata esposizione al Centro culturale San Magno. Si ricordano inoltre le tre mostre realizzate all’Ospedale civile di Legnano con il patrocinio della Regione Lombardia (“Ritorno all’umano”, “Disegni dell’infanzia” e “planosculture”).