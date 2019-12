Legnano piange Paolo Cattaneo, presidente di Ares, associazione di volontariato per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Legnano piange Cattaneo, scomparso improvvisamente

Cattaneo si è spento improvvisamente domenica primo dicembre. Era una persona molto nota in città, sia per la sua professione di architetto (il suo studio ha sede in via Palestro), sia per il suo impegno nel volontariato. Nel 2005 era stato tra i fondatori di Ares (Architettura ricostruzione emergenza sviluppo), insieme ad altre persone esperte in architettura e urbanistica che hanno deciso di offrire la propria abilità ed esperienza per la progettazione e la realizzazione di scuole, ospedali, pozzi nei Paesi del Terzo mondo. In particolare Ares ha operato in Sud Sudan e in Kenya.

Tra gli animatori dell’amatissima Sagra della costina

Per raccogliere fondi con i quali finanziare i propri progetti di sviluppo in Africa, in questi anni Cattaneo e i suoi hanno promosso molti eventi di successo: impossibile non citare la Sagra della costina, appuntamento che ogni anno fa registrare il tutto esaurito.

L’ultimo saluto a Gorla Minore

Il funerale sarà celebrato martedì mattina 3 dicembre a Gorla Minore, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE