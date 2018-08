Crollo del ponte di Genova, salva grazie al navigatore guasto.

Scampata al crollo del ponte di Genova

Il 14 agosto è avvenuto il crollo del ponte di Genova. Una delle miracolate è Benedetta Bertoletti: vive e lavora a Legnano, quella mattina era diretta al porto per andare in Sardegna. Come ci racconta su Settegiorni in edicola, a salvarla è stata il navigatore: non prendeva il segnale e quindi ha dovuto fare un’altra strada. Altrimenti si sarebbe trovata tra le vittime.

