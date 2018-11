Una lezione con Brian Bullard: è avvenuta domenica 4 novembre al Paccagnini di Castano Primo.

Una lezione con Brian sul palco del teatro castanese

Una ventina di allieve della scuola di danza Tersicore di Castano Primo hanno potuto partecipare a una lezione di danza Broadway style tenuta dal noto ballerino, insegnante e coreografo televisivo americano Brian Bullard.

L’appuntamento è stato per le 16 di domenica 4 novembre, quando, per due ore, le aspiranti ballerine castanesi hanno potuto cimentarsi in una lezione d’eccezione, culminata in una coreografia sulle note del musical “Kiss me, Kate”.

Il commento di Patrizia Testori, direttrice della scuola Tersicore

“Ho studiato ai tempi con Brian, poi ci siamo rivisti in occasione di qualche stage e l’ho contattato perché avevo tanta voglia di fare una lezione di musical con le ragazze. È un genere che per il momento non abbiamo ancora fatto, ma noto un bell’entusiasmo”.

L’impressione di Brian

“Le ho trovate molto preparate, disponibili, super attente ed educate. Oggi è sempre più raro. Complimenti alla scuola per la loro preparazione”.

Il curriculum di Brian e le trasmissioni firmate “Brian & Garrison”

Dopo aver preso parte – negli Stati Uniti – a diverse produzioni di Broadway e a film del calibro di “A Chorus line”, Brian Bullard è approdato in Italia negli anni ’80 con il famoso coreografo Bob Fosse.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1983 con Fantastico 4 ed è continuata con molti altri successi del piccolo schermo. La collaborazione con Garrison Rochelle – altro componente del duo Brian & Garrison – ha portato ai successi del Festivalbar, di La sai l’ultima? e di molti altri programmi tv.

Nel curriculum del coreografo statunitense, ci sono anche diversi progetti cinematografici e teatrali. Tra questi, le coreografie per La vedova allegra con Andrea Bocelli all’Arena di Verona.

Attualmente, Brian insegna e collabora con diverse scuole del territorio.

Il servizio completo su Settegiorni Legnano Altomilanese in edicola da venerdì 9 novembre.

