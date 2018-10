E’ scomparso l’ex giocatore e allenatore dell’Ac Legnano Adelio Crespi.

Il calcio piange Adelio Crespi

Con Adelio Crespi , 81 anni, venuto a mancare un volto e nome celebre del calcio legnanese e non solo. Lui ad aver indossato la maglia dell’Ac Legnano nella seconda metà degli anni Cinquanta per poi diventarne allenatore nel 1979-1981. Esordio in magia lilla nel 1957 nella trasferta contro il Modena, nelle tre stagioni a seguire lasciò il segno nel campionato di C. Fu mister tra gli anni Settanta e Ottanta.

Nella sua carriera anche l’esperienza alla Pro Patria_ di Busto Arsizio: da calciatore ha totalizzato 104 presenze e 13 gol in serie B, da allenatore è stato autore della promozione in C del 1975. Ha militato anche nella Solbiatese.

E’ venuto a mancare improvvisamente nella sua casa di Parabiago.

Il cordoglio

“La dirigenza dell’Ac Legnano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia” commentano dalla società lilla. E Da Busto Arsizio: “Il presidente Patrizia Testa e tutti i collaboratori della società Aurora Pro Patria 1919 sono profondamente addolorati per la scomparsa di Adelio “Lello” Crespi. Crespi è stato giocatore e allenatore biancoblu e ad oggi detiene ancora il record di stagioni consecutive (tre e mezzo) sulla panchina tigrotta. La società esprime sentite condoglianze alla famiglia Crespi”.

I funerali si svolgeranno martedì, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Parabiago.

