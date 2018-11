L’inciviltà porta a… Malpensa. E regala uno scorcio di territorio di cui, tutti, possiamo solo vergognarci. Tonnellate di rifiuti, escrementi, medicine. Scaricate lì, a bordo strada, da veri e propri incivili.

Guarda le foto

L’inciviltà, una piaga sociale

In una società che corre sempre, in cui ci si lamenta di tutto e di tutti, c’è sempre meno rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Basta percorrere la Boffalora-Malpensa, come ci segnala un magentino, Alessio Bosani, per assistere ad uno spettacolo disdicevole: a lato della carreggiata c’è una vera discarica a cielo aperto. E pensare che è la strada che porta al più importante aeroporto lombardo.

Panorama vergognoso

Nelle foto, quattro diverse piazzole, una peggio dell’altra. Da una parte la colpa è degli incivili, dall’altra però ci si chiede perché gli enti titolati ad intervenire (pulendo e sistemando) non intervengano. E la vergogna è servita.

